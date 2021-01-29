Almanya'da birçok ülkeye uçuş yasağı başlıyor

Almanya'da uçuş yasağı yarından itibaren başlıyor. Uçuş yasağı kapsamında 17 Şubat tarihine kadar İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika’dan gelenler ülkeye giriş yapamayacak.

(İHA)
29 Ocak 2021 Cuma, 20:53
Almanya'da birçok ülkeye uçuş yasağı başlıyor
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Almanya'da yarından itibaren birçok ülkeye uçuş yasağı başlayacak. Almanya'nın aldığı uçuş yasağı kapsamında 17 Şubat tarihine kadar İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika’dan gelenler ülkeye giriş yapamayacak.


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