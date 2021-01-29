Almanya'da birçok ülkeye uçuş yasağı başlıyor

29 Ocak 2021 Cuma, 20:53

Almanya'da yarından itibaren birçok ülkeye uçuş yasağı başlayacak. Almanya'nın aldığı uçuş yasağı kapsamında 17 Şubat tarihine kadar İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika’dan gelenler ülkeye giriş yapamayacak.