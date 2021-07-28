Almanya'da Covid-19 vakaları son 7 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Almanya'da son 24 saatte 2 bin 768 yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısıyla son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşıldı.
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede virüsün ortaya çıkışından bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 761 bin 169’a yükseldi.
Ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 91 bin 586 oldu.
RKI 10 Haziran'daki vaka sayısını 3 bin 187 olarak açıklamıştı.
Ülkede 41 milyon 790 bin 697 kişinin iki doz aşı olduğu ve böylece toplam nüfusun yüzde 50,2'sinin tam aşılandığı kaydedildi.
Öte yandan Sağlık Bakanı Jens Spahn, Bakanlar Kuruluna ülkeye giren tüm aşısız yolcular için zorunlu Covid-19 testi yapılmasını öneren bir plan sundu.
Almanya'da şu anda yalnızca "yüksek riskli bölgelerden" seyahat eden kişiler, negatif bir test sonucu veya aşı belgesi sunmakla yükümlü.
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