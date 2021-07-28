Son dakika: Fahrettin Koca, en çok vaka artışı olan illeri açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan 5 ili açıkladı. Koca, ''Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun'' çağrısında bulundu.
Son bir haftada artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabından İllerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun'' çağrısında bulunarak, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı.
Koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:
- Siirt,
- Diyarbakır,
- Bitlis,
- Giresun,
- Iğdır.
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