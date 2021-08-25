Almanya’da Darmstad Teknik Üniversitesi’nde şüpheli zehirlenme

Almanya’da Darmstad Teknik Üniversitesi’nde geçen hafta sonu altı öğrencinin tükettikleri bir gıdadan zehirlendiği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00
Almanya’da Darmstad Teknik Üniversitesi’nde şüpheli zehirlenme
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Olayda öğrencinin ağır durumda olduğu belirtilirken savcılık zehirlenme olayındaki şüpheler üzerine olayın “cinayete teşebbüs” çerçevesinde araştırılacağını bildirdi. Okulda bulunan süt ve su paketlerinde zehirli kimyasal maddenin olabileceğine işaret edildi. Bazı öğrencilerin tükettikleri gıdaların bir kısmında belirgin şekilde “keskin bir koku” aldıklarına söyledikleri de kaydedildi. Polis soruşturma çerçevesinde 40 kişilik bir araştırma ekibinin kurulduğunu açıkladı. 


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