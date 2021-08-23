Almanya'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'daki sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:06
Almanya'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas,  Kabil Havalimanı'nın nasıl işletileceğine dair  ABD, Türkiye ve Taliban ile önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamaları şöyle;

  • Kabil havalimanındaki durum daha da kaotik bir hal alıyor.
  • ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil havalimanını nasıl çalışır durumda tutacağımızı görüşüyoruz.
  • Kabil havalimanı sadece güvenliğin sağlanması durumunda 31 Ağustos sonrası açık kalacak.
  • Kabil havalimanından tahliyelerin G7 tarafından koordine edilmesi önemli.
  • G7 ülkelerinin Afganistan'dan gelen göçmenler konusunun nasıl çözümleneceğini konuşması lazım.



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