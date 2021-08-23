Almanya'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:06

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kabil Havalimanı'nın nasıl işletileceğine dair ABD, Türkiye ve Taliban ile önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamaları şöyle;

Kabil havalimanındaki durum daha da kaotik bir hal alıyor.

ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil havalimanını nasıl çalışır durumda tutacağımızı görüşüyoruz.

Kabil havalimanı sadece güvenliğin sağlanması durumunda 31 Ağustos sonrası açık kalacak.

Kabil havalimanından tahliyelerin G7 tarafından koordine edilmesi önemli.

G7 ülkelerinin Afganistan'dan gelen göçmenler konusunun nasıl çözümleneceğini konuşması lazım.



