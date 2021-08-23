Almanya'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'daki sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kabil Havalimanı'nın nasıl işletileceğine dair ABD, Türkiye ve Taliban ile önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamaları şöyle;
- Kabil havalimanındaki durum daha da kaotik bir hal alıyor.
- ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil havalimanını nasıl çalışır durumda tutacağımızı görüşüyoruz.
- Kabil havalimanı sadece güvenliğin sağlanması durumunda 31 Ağustos sonrası açık kalacak.
- Kabil havalimanından tahliyelerin G7 tarafından koordine edilmesi önemli.
- G7 ülkelerinin Afganistan'dan gelen göçmenler konusunun nasıl çözümleneceğini konuşması lazım.
Während die Evakuierung aus #Kabul mit Hochdruck weitergeht – bislang konnten über 3.000 Personen ausgeflogen werden – arbeiten wir daran, Ortskräften & anderen zu schützenden Personen auch die Ausreise aus #Afghanistan über den laufenden Militäreinsatz hinaus zu ermöglichen.— Heiko Maas ???? (@HeikoMaas) August 23, 2021
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