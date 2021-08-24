Almanya'da seçimler öncesi şaşırtan anket sonuçları

24 Ağustos 2021 Salı, 16:47

Almanya'da federal seçimleri öncesi seçim önceleri anket sonuçları yayımlandı. Koronavirüs pandemisi seçim hazırlıklarını büyük ölçüde zorlaştırırken, özellikle Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'teki (CDU) liderlik bilmecesine henüz yanıt bulunabilmiş değil.

MERKEL'İN PARTİSİ GERİYE DÜŞTÜ

RTL/NTV'nin 17-23 Ağustos arasında bin 532 kişiyle yaptığı seçim anketine göre, SPD'nin oy oranı bir hafta öncesine göre 2 puan artışla yüzde 23'e çıkarken, Merkel'in Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisiyse 1 puan gerileyerek yüzde 22'ye düştü. Yeşiller'in oy oranıysa 1 puan düşüşle yüzde 18'e indi.