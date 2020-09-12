Almanya’da PKK yandaşları ile polis arasında arbede
Almanya'da eylem sonrası trende kaçak yolculuk yaparken yakalanan terör örgütü PKK yandaşlarıyla polis arasında arbede yaşandı.
Alman medyasında yer alan habere göre yaklaşık 80 terör örgütü PKK yandaşı, Hannover, Uelzen, Lüneburg şehirlerinde düzenlenen eylemlerden Hamburg'a dönüşte trene biletsiz bindi.
PKK yandaşlarının bilet soran görevlilere direnerek zorbalık yapmaları üzerine olay yerine 200’den fazla polis geldi.
Alman polisi, bileti bulunmayan PKK yandaşlarını trenden indirmek istedi, PKK yandaşlarının buna direnmesi üzerine arbede çıktı.
Polisten yapılan açıklamada, bileti bulunmayan PKK yandaşlarının zorluk çıkardığı, "görevlileri tekmeleyip saldırdığı” belirtildi.
Polisin kimliklerini belirlediği 80’den fazla PKK yandaşı hakkında biletsiz kaçak yolculuk yapmaktan, görevi başındaki polis memurlarına mukavemetten ve adam yaralamaktan dava açılacak.
Öte yandan PKK yandaşlarının bazılarının Almanya’da oturum haklarının dahi olmadığı ve kaçak olarak bulundukları tespit edildi.
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