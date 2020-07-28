Almanya'da terör örgütü TKP-ML üyelerine hapis cezası

28 Temmuz 2020 Salı, 17:08

Yaklaşık 4 yıl önce Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde başlayan davanın karar duruşması yapıldı.



Mahkeme heyeti TKP-ML üyeleri Müslüm Elma, Erhan Aktürk, Banu Büyükavcı, Sinan Aydın, Haydar Bern, S. Ali Uğur, Musa Demir, Sami Solmaz, Deniz Pektaş ve Mehmet Yeşilçalı'yı yasa dışı yabancı terör örgütüne üye olmak ve örgüte yardım ve yataklık yapmaktan suçlu buldu.



Davanın baş sanığı Müslüm Elma, örgütün elebaşı olduğu gerekçesiyle 6,5 yıl hapis cezası aldı.



Diğer 9 sanık ise terör örgütüne üye olmak suçundan 2 yıl 9 ay ile 5 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.



Elma'nın TKP-ML'nin 2004 yılından bu yana yurt dışı sorumlusu olduğu ve örgüte 500 bin eurodan fazla para toplattığı ifade edildi.



Sanıklardan üçünün Fransa, birinin Avusturya ve birinin İsviçre'de ikamet ettikleri öğrenildi.



TKP-ML terör örgütü Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (Bfv) tarafından takip ediliyor.

