Almanya’dan AB’nin çağrısına ret

04 Mart 2021 Perşembe, 14:11

Almanya, koronavirüs salgınını yavaşlatmak amacıyla başlattığı kara sınırlarındaki denetimi gevşetmesi için Avrupa Komisyonu, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nden gelen çağrıları reddetti.

Avrupa Komisyonu Almanya ve başka beş ülkeden ürün ve kişilerin hareketliliğine getirdiği kısıtlamaları kaldırmasını geçen hafta talep etmişti. Kurum bu kısıtlamaların "aşırıya kaçtığını" ve AB'nin ortak pazar uygulamasına ters düştüğünü belirtmişti. Almanya'nın AB büyükelçisinin bu talebe 1 Mart'ta verdiği Reuters tarafından görülen yanıtta "Ülke sınırlarımızda aldığımız önlemleri sağlığın korunması adına şimdilik korumak zorundayız" ifadesi yer aldı.