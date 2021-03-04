Almanya’dan AB’nin çağrısına ret

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu’nun ürün ve kişilerin hareketliliğine getirdiği kısıtlamaları kaldırma talebine Almanya’dan olumsuz yanıt verildi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2021 Perşembe, 14:11
Almanya’dan AB’nin çağrısına ret
Abone Ol google-news

Almanya, koronavirüs salgınını yavaşlatmak amacıyla başlattığı kara sınırlarındaki denetimi gevşetmesi için Avrupa Komisyonu, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nden gelen çağrıları reddetti.

Avrupa Komisyonu Almanya ve başka beş ülkeden ürün ve kişilerin hareketliliğine getirdiği kısıtlamaları kaldırmasını geçen hafta talep etmişti. Kurum bu kısıtlamaların "aşırıya kaçtığını" ve AB'nin ortak pazar uygulamasına ters düştüğünü belirtmişti. Almanya'nın AB büyükelçisinin bu talebe 1 Mart'ta verdiği Reuters tarafından görülen yanıtta "Ülke sınırlarımızda aldığımız önlemleri sağlığın korunması adına şimdilik korumak zorundayız" ifadesi yer aldı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler