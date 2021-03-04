Almanya’dan AB’nin çağrısına ret
Reuters haber ajansında yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu’nun ürün ve kişilerin hareketliliğine getirdiği kısıtlamaları kaldırma talebine Almanya’dan olumsuz yanıt verildi.
Almanya, koronavirüs salgınını yavaşlatmak amacıyla başlattığı kara sınırlarındaki denetimi gevşetmesi için Avrupa Komisyonu, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nden gelen çağrıları reddetti.
Avrupa Komisyonu Almanya ve başka beş ülkeden ürün ve kişilerin hareketliliğine getirdiği kısıtlamaları kaldırmasını geçen hafta talep etmişti. Kurum bu kısıtlamaların "aşırıya kaçtığını" ve AB'nin ortak pazar uygulamasına ters düştüğünü belirtmişti. Almanya'nın AB büyükelçisinin bu talebe 1 Mart'ta verdiği Reuters tarafından görülen yanıtta "Ülke sınırlarımızda aldığımız önlemleri sağlığın korunması adına şimdilik korumak zorundayız" ifadesi yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Ağlama muktedir İslamcı, sadece utan!
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Tayyip Bey'in onayıyla operasyon yapılacak
- Patron ve sevgilisinin işkence ettiği kurye konuştu
- Muhalefetten Erdoğan'a: Yeni mi keşfettin?
- Konyasporlu yöneticiden tepki çeken Kocaman paylaşımı
- Fahrettin Koca'dan 'tedbir' açıklaması
Video Haberler
- Canlı yayındaki o sözlere tepki yağdı
- İstiklal Marşı okuma yarışmasında ödülü kabul etmedi
- 2 metre boyunda! Görenleri hayrete düşürdü
- Çok konuşulacak skeç! İktidara olay gönderme
- Muharrem İnce canlı yayında hedefini açıkladı
- Şişli'de sabah saatlerinde dehşete düşüren olay!
- Yol kenarında bulunan çuvaldan vahşet çıktı!
- Havalimanındaki büyük vurgunun görüntüleri ortaya çıktı
- Tabelalardaki köy isimlerine kurşun yağdırdılar
- Avcılar'da kızı öldürülen anne: Adalet istiyorum
En Çok Okunan Haberler
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Ağlama muktedir İslamcı, sadece utan!
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Tayyip Bey'in onayıyla operasyon yapılacak
- Patron ve sevgilisinin işkence ettiği kurye konuştu
- Muhalefetten Erdoğan'a: Yeni mi keşfettin?
- Konyasporlu yöneticiden tepki çeken Kocaman paylaşımı
- Fahrettin Koca'dan 'tedbir' açıklaması