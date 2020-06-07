Almanya’dan Türkiye açıklaması: Görüşmeler sürüyor

07 Haziran 2020 Pazar, 13:32

Koronavirüsle ilgili seyahat uyarılarının insanlar için olduğunu, bunda politik bir amaç bulunmadığını belirten Maas, “Türk hükümeti ile görüşmeler sürüyor. Seyahat uyarısı sürekli kalmayacak. Ancak yine de salgının gidişatına bağlı. Görevim insanlara seyahat önermek değil. Biz, her ülkenin durumuna ve tahminlerimize göre, genel seyahat bilgileri ve uyarılar veriyoruz. İnsanlar bir durumdan kendileri için doğru sonuçları çıkaracak ve nereye gideceğini hesap edecek kadar akıllıdır. Tatilde enfeksiyon kapan herkesi Almanya'ya getiremeyeceğimizi de varsayması gerekir. Tabii ki, acil durumlarda konsolosluklarımız desteğe hazırdır. Ancak hükümet olarak bu yaz aylarında, bir daha tatilcileri toplamak için özel uçak göndermeyeceğiz. Ben de şu anda nerede tatil yapacağımı bilmiyorum. Yalnız insanların çok kalabalık olmadığı yerleri düşünüyorum” ifadesini kullandı.

LUFTHANSA GARANTİ VERDİ

Bu arada, hükümetten 9 milyar Euro yardım alan Lufthansa, yolcuları geri getirme sözü verdi. Lufthansa’yla uçan, ancak Covid-19 nedeniyle gittiği ülkeye alınmayan, karantina zorunluluğu bulunan ya da buna bağlı yan nedenlerle gittiği ülke giremeyen yolcuların geri alınacağı garanti edildi. Böylece, Alman turistlerin bir endişesi daha ortadan kalkmış oldu.







