Almanya'dan Türkiye'ye seyahat açıklaması! Uçuş yasağı ne zaman kalkacak?
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarıyla ilgili Ankara'yla yakın iş birliği içerisinde olduklarını açıkladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yurt dışı seyahatlerle ilgili açıklamada bulundu.
Maas, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının ne zaman kaldırılabileceğiyle ilgili Ankara ile 'yakın iş birliği' içerisinde olduklarını söyledi.
Almanya daha önce AB üyesi ve Schengen bölgesi ülkeleri ile İngiltere'ye seyahat yasağını 15 Haziran'da kaldırma kararı almış, AB dışı bazı ülkelerle ilgili de istisna kararlar alınabileceği vurgulanmıştı.
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