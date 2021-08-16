Almanya’nın Kabil Büyükelçiliği’nden tahliye açıklaması
Almanya’nın Kabil’de bulunan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlar ve yerel personel için tahliye uçuşları devam ediyor” denildi.
Elçilikten yapılan açıklamada, vatandaşlara çağırılmadıkları sürece Kabil Havalimanı’na gelmemeleri çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, “Uçuşunuzun zamanı geldiğinde sizi bilgilendireceğiz. Sizi aramadan havaalanına yaklaşmanızı önermiyoruz. Bunu yapmak riskli olabilir ve uçuş manifestosunda olmadığınız sürece havaalanına kabul edilmeyeceksiniz” denildi
Video Haberler
- İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
- Polis ekiplerinden 'değnekçi'ye suçüstü
- Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
- Alanya'da tekne yangınlarında 4 tekne küle döndü
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
- Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Demet Akalın, Fatma teyzeye verdiği sözü tuttu
- 14 bine yakın kişi verem oldu
- 'Aşını ol, altını al' kampanyası başlatıldı
- Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
- Milli voleybolcu sevgilisi ile fotoğraf paylaştı
- Taliban'dan kritik Türkiye açıklaması geldi
- İşte yeni koronavirüs kararları
- İstanbul depreminin olasılığını açıklayıp, tarih verdi
- Halk TV sunucusuna saldırı
- Sel bölgesinde olan Haluk Levent'ten uyarı