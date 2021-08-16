Almanya’nın Kabil Büyükelçiliği’nden tahliye açıklaması

Almanya’nın Kabil’de bulunan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlar ve yerel personel için tahliye uçuşları devam ediyor” denildi.

DHA
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:14
Almanya’nın Kabil Büyükelçiliği’nden tahliye açıklaması
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Elçilikten yapılan açıklamada, vatandaşlara çağırılmadıkları sürece Kabil Havalimanı’na gelmemeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Uçuşunuzun zamanı geldiğinde sizi bilgilendireceğiz. Sizi aramadan havaalanına yaklaşmanızı önermiyoruz. Bunu yapmak riskli olabilir ve uçuş manifestosunda olmadığınız sürece havaalanına kabul edilmeyeceksiniz” denildi


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