Kabil Havalimanı'nda izdiham, havaya ateş açıldı
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke tarafından tahliye operasyonları yürütülüyor. Öyle ki tahliyeler sırasında adeta izdiham yaşandı.
Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi sürerken, birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor.
Tahliye operasyonları Kabil Havaalanı'ndan yürütülürken, havaalanında tüm ticari uçuşlar askıya alındı. Askeri uçaklar ile yapılan tahliye anlarından birinde ise adeta izdiham yaşandığı ortaya çıktı.
"GİZLİCE BİNİŞ KARTI BASILDI"
Havaalanında yaşanan kaos anlarına ait görüntüleri kaydeden görgü tanığı, havaalanına gelen yetkililer ve üst düzey kişiler için gizlice biniş kartlarının basıldığı dedikoduları üzerine gidiş salonundaki kişilerin uçaklara doğru koşmaya başladığını ve adeta izdiham yaşandığını belirtti.
HAVAYA ATEŞ AÇILDI
İnsanların o anlarda çok çaresiz olduğunu ifade eden görgü tanığı, güvenlik güçlerinin insanların havalimanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığını belirtti.
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