Alpay Azap Bilim Kurulu'ndan ‘fiilen’ ayrıldı
Muhalefetin son günlerde, “salgının gidişatına karşı sessiz kalmakla eleştirdiği ve istifaya çağırdığı” Bilim Kurulu’nda bir ayrılık yaşandı. Kurul üyelerinden Prof. Dr. Alpay Azap’ın “fiilen ayrıldığı” öğrenildi.
Kurul üyelerinden Prof. Dr. Azap’ın, yaşanan ikinci dalga sırasında, “hastanedeki yoğun çalışma programı ve kurulda faydalı olamadığı hissi” gerekçesiyle ekim ayından beri toplantılara katılmadığı belirtildi. Azap’ın o günden bu yana kuruldan “fiilen ayrıldığı” kaydedildi.
Bilim Kurulu üyelerinin toplantılara katılmamaya başladığı iddiasını şubatta Meclis’e taşıyan CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı Bulaştırıcı Hastalıklar Bölümü’nü aradığını, oradan “resmi olarak böyle bir kurul olmadığı, kurul üyelerinin sadece Sağlık Bakanı’nın danışma kadrosu gibi görev yaptığını öğrendiğini” söyledi. Adıgüzel, “Bu nedenle burada resmi bir istifa, karar ya da tutanak söz konusu olamaz. Ortada resmi bir kurum olsa bunun kararnamesi olur. Her şeyin bir Cumhurbaşkanı kararnamesi var, fakat bu pandemide on binlerimiz ölürken Bilim Kurulu’nun bir kuruluş kararı yok” dedi.
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencisi derse girmezse ücreti kesilecek
- Küçük çocuğun kimliği deşifre edildi
- Koronavirüsü atlatanlara kötü haber
- Denktaş'a yakın isimden TRT'deki diziye tepki
- Üçüncü kişi yeğeni çıktı
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Biden'dan bir skandal daha
- İmamoğlu veya Yavaş Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek mi?
- 'Çok sağlam' dediği kişi, bakın kim çıktı?
- 'Camdaki Kız' etkisi... Show TV'nin dizisinden final