Alpay Azap Bilim Kurulu'ndan ‘fiilen’ ayrıldı

25 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Kurul üyelerinden Prof. Dr. Azap’ın, yaşanan ikinci dalga sırasında, “hastanedeki yoğun çalışma programı ve kurulda faydalı olamadığı hissi” gerekçesiyle ekim ayından beri toplantılara katılmadığı belirtildi. Azap’ın o günden bu yana kuruldan “fiilen ayrıldığı” kaydedildi.

Bilim Kurulu üyelerinin toplantılara katılmamaya başladığı iddiasını şubatta Meclis’e taşıyan CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı Bulaştırıcı Hastalıklar Bölümü’nü aradığını, oradan “resmi olarak böyle bir kurul olmadığı, kurul üyelerinin sadece Sağlık Bakanı’nın danışma kadrosu gibi görev yaptığını öğrendiğini” söyledi. Adıgüzel, “Bu nedenle burada resmi bir istifa, karar ya da tutanak söz konusu olamaz. Ortada resmi bir kurum olsa bunun kararnamesi olur. Her şeyin bir Cumhurbaşkanı kararnamesi var, fakat bu pandemide on binlerimiz ölürken Bilim Kurulu’nun bir kuruluş kararı yok” dedi.