Alper Potuk, Çaykur Rizespor'u ligde üst sıralara taşımayı hedefliyor

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:03

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kamp dönemini tamamlayan Çaykur Rizespor'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk, basın mensuplarına transfer sürecini ve hedeflerini anlattı.

Alper Potuk, Karadeniz ekibinin teknik direktörü Bülent Uygun'un futbol hayatında önemli bir olduğunu söyledi.

Teknik direktör Uygun'un oyun stilini değiştirdiğini ifade eden Potuk, şöyle konuştu:

"Bülent hoca ile Eskişehirspor'da ilk tanışmamızda ben altyapıdan yeni çıkmış bir oyuncuydum. O gelene kadar 13-14 maç oynamıştım. Bülent hoca geldiği zaman benim oyun stilim de değişti. Önceden klasik altı numara oyuncusuydum ileri çıkmayan defansın önünde kalan biriydim. Oyunu iki yönünü oynamaya başladım ve daha çok özelliklerim değişti. Benim futbol hayatımda Bülent hocanın çok büyük etkisi var. Şimdi tekrar burada birlikteyiz, inşallah hocamla güzel günler yaşayacağız."

"TRANSFER ÖNCESİ BİRÇOK TAKIM BENİMLE İLGİLENİYORDU"

Potuk, Çaykur Rizespor'a transferi öncesinde birçok takımın kendisiyle ilgilendiğini ifade etti.

Karadeniz ekibini tercih etmesinin sebebini anlatan Potuk, "Başkanımızla konuştuğumuzda iki tarafında menfaatlerine olacak şekilde düşünerek öncelikle 'size hangisi uyarsa' dedim. Sonrasında Bülent hocayla, Tahir başkanla konuştum. Kulübüme de bunu ilettiğimde bunun olabileceğini söylediler. Hem Bülent hocamızın hem de Tahir başkanın yaklaşımından dolayı Rizespor oldu. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.

Futbol hayatında önünde uzun yıllar olduğunu anlatan Potuk, hedeflerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini dile getirdi.

"DAHA ÖNÜMDE UZUN SENELER VAR"

Yaşının çok genç olmadığını hatırlatan Potuk, şunları kaydetti:

"Yaşımız çok genç olmasa da yaşlı statüsünde de değil. İnsanlar çok erken yaşta oynamaya başladığım için biraz böyle 34-35 yaşlarında sanıyor ama 30 yaşındayım. Daha önümde çok uzun senelere var ve tabii ki hedeflerim her zaman var. Öncelikli hedefim Rizespor'a faydalı olmak, Rizespor'u yukarılara taşımak. Oraya taşıdıktan, takım ve bireysel olarak da iyi oynadıktan sonra gerisi gelir. 7 senelik bir Fenerbahçe macerasından sonra Ankaragücü çok istekli davrandı ve beni o zaman transfer etti. Taraftarından başkanına herkese teşekkür ediyorum. "

Potuk, Ankaragücü'nde oynarken takımı ligde tutmak için çok çabaladıklarını anlatarak, "Orada elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum ama şanssızlıklar yaşadık. 'Bu takım düşer' denilen bir takım değildi. Özellikle son 12-13 hafta çok iyi maçlar çıkardık ve şanssız bir şekilde düştük. Ankaragücü çok büyük bir camia, umuyorum en kısa zamanda da tekrar Süper Lig'e çıkacaklardır." ifadelerini kullandı.