Alperen Karahan’dan U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda madalya

08 Temmuz 2021 Perşembe, 21:53

Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde Alperen Karahan gümüş madalyanın sahibi oldu.

Alperen Karahan, 19,75 metrelik derecesiyle ikinci olurken Belaruslu rakibi Dzymitry Karpuk 20,33 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Yunan sporcu Odysseas Mouzenidi 19,41 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası’da gülle atmada yarışan Fatih Alpaslan ise elemeleri geçemedi.

İLK MADALYA

2019 yılında U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Alperen Karahan, U23 Atletizm Şampiyonası'nda da ilki başardı ve Türkiye'ye gülle atmada ilk defa madalya kazandıran isim oldu.



