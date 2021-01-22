Alphabet internet balonu projesi Loon'u sonlandırdı

22 Ocak 2021 Cuma, 13:29

Alphabet, Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda projenin sürdürülebilirliğinin kalmamış olması ve maliyetlerin düşürülememiş olması, böyle bir karar alınmasına yol açtı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet, bundan yaklaşık 9 yıl önce "Loon" olarak isimlendirdiği bir küresel internet projesi başlatmıştı.

Mühendisler, bu proje kapsamında kullandıkları yüksek irtifa balonları ile istenilen lokasyona internet hizmeti vermeyi amaçlıyorlardı. Balonlar, atmosferin stratosfer katmanına yükseliyor, oldukça geniş bir alana internet bağlantısı sunuyordu.

Hatta bu teknoloji, dünyanın çeşitli yerlerinde test amacıyla kullanılmaya başlamıştı. Ancak görünen o ki Loon, yolun sonuna geldi.

Alphabet'ten yapılan açıklamada, "stratosfere balon yerleştirmek" ve "gökyüzünde internet ağı yaratabilmek" gibi olanaksız görünen işlerin yapılabildiğini kanıtlamasına karşın, "projenin sürdürülebilirliği" kalmadığı belirtildi.

Loon CEO'su Alastair Westgarth, milyarlarca insana internet ulaştırmak için yeni arayışlar içinde olduklarını söyledi.

Alphabet, Loon aracılığıyla Kenya'da ilk ticari internet hizmetini başlattı ve 2017'de Maria Kasırgası'ndan sonra Porto Riko ve 2019'daki bir depremden sonra Peru gibi doğal afetlerden etkilenen bölgelere internet hizmetleri sağladı.

