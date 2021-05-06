Altan Öymen 10 bin kitabını ve arşivini Beşiktaş Belediyesi'ne bağışladı
Rıza Akpolat: “Eski Genel Başkanımız, saygın siyaset insanı, gazetecilerin ve nice kuşakların Altan Abisi kütüphanesini bize bağışladı. Zübeyde Ana Kültür Merkezi içinde açacağımız kütüphaneye Altan Öymen adını vereceğiz.”
CHP Eski Genel Başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen, gelecek nesillere ışık tutacak Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızcadan oluşan yaklaşık 10 bin kitap ile kronolojik ve tematik olarak titizlikle düzenlenmiş dergi ve gazete arşivini Beşiktaş Belediyesi'ne bağışladı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde hayata geçecek kütüphaneye Altan Öymen adını vereceklerini belirterek şu açıklamada bulundu:
“Atatürkçü, sosyal demokrat aydın bir siyasetçi ve gazeteci olan, yılların tanıklığını en güzel biçimde anlatan, ülkemizin demokrasi, basın özgürlüğü mücadelesine çok büyük katkılar sunan eski Genel Başkanımız, gazetecilerin ve hepimizin Altan Abisi, Altan Öymen kütüphanesini bize bağışladı. Bizim için büyük bir onur olan bu çok değerli hazineyi Beşiktaşımızın ve bütün insanlarımızın hizmetine sunacağız.
Zübeyde Ana Kültür Merkezi içinde hazırlıklarına başladığımız ve kısa süre içinde açacağımız Kütüphaneye Altan Öymen adını vereceğiz. Kütüphanemizde kitapsever konuklarımız için de okuma ve çalışma alanları oluşturacağız ve kütüphaneden herkesin rahatlıkla yararlanması için çok sayıda düzenleme yapacağız.
Eşine az rastlanan eserlerle binlerce yayının yer aldığı kütüphanesini bize bağışlayan Altan Öymen’e Beşiktaş halkı ve bütün kitapseverler, araştırmacılar adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”
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