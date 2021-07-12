Altay açıkladı: Mustafa Denizli ile yola devam!

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:07

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Play-off finali sonrasında teknik direktörümüz Sn. Mustafa Denizli ile başlayan görüşmelerimiz, süper ligde izleyeceğimiz yolun belirlenmesi için kesintisiz olarak bugüne kadar sürmüştür. Süper Lig hedefimize ulaşmamızda büyük pay sahibi olan Sn. Mustafa Denizli hocamız resmi sözleşmesini bu hafta içi düzenlenecek törenle imzalayacak, Profesyonel futbol takımımız ise çalışmalarını bugünden itibaren hocamızın nezaretinde sürdürecektir.

Spor kamuoyu ve camiamıza saygılarımızla.

ALTAY SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU