Karadeniz Ereğlispor'u kadınlar yönetiyor

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:05

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Karadeniz Ereğlispor Kulübü Başkanı seçilen Yıldız Filiz Tekinoğlu U-19 erkek futbol takımının başına kadın antrenör Gülay Kertlez'i getirdi. Gündüz evi ve çocuklarıyla ilgilenen Tekinoğlu, akşam ise evde yaptığı börek ve dolmalarla ziyaret ettiği antrenmanda sporculara başarılar diledi. Tekinoğlu, takımın kadınlarla daha büyük başarılara imza atacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Ereğli'de 2018 yılında kardeşi Kaan Kocaman tarafından kurulan Karadeniz Ereğlispor Kulübü'nün 1 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği kongrede başkanlığa Yıldız Filiz Tekinoğlu seçildi. Yıldız Filiz Tekinoğlu, eşi Bülent Tekinoğlu'nun da desteğiyle yeni sporcular yetiştirmek için kolları sıvadı. Basketbol, futbol, voleybol gibi farklı branşlarda 300'e yakın sporcusu bulunan kulübün başkanı Tekinoğlu, ilk işi olarak ise U-19 erkek futbol takımının başına kadın antrenör Gülay Kertlez'i getirdi. Tekinoğlu, gündüzleri evi ve çocuklarıyla ilgilendikten sonra mutfakta yaptığı börek ve dolmalarla takımın antrenmanını ziyaret etti. Saha kenarında antrenör Gülay Kertlez ile sohbet eden Tekinoğlu, sporcular ile yakından ilgilenerek yanında getirdiği yiyeceklerden ikram etti.

"BAYAN ELİ DEĞMESİNİ İSTEDİM"

Yıldız Filiz Tekinoğlu, futbol aşkının babasının küçük yaşlarda evlerinin önüne yaptırdığı futbol sahasında büyümesinden geldiğini söyledi. Çocukların iyi yetişmesinde en önemli aracın spor olduğunu düşündüğünü ifade eden Tekinoğlu, "Ailem sporun içinden geliyor. Babam Zonguldak Ereğlispor'u kurdu. Kardeşim Kaan Kocaman bu takımı kurdu. Yani kulüp başkanlığı babadan atadan gelen ve yıllardır sürdürdüğümüz bir olay. Bundan sonra da bir bayan eli değmesini istedim. Bu konuda başarılı olacağımıza da inanıyorum. Pandemi dönemi çok sıkıntılıydı ve herkes kapalı kaldı. Gençlerimiz yönlendirilmek istiyor. Kötü alışkanlıklar ve toplumumuzda kötü şeyler çok fazla. Bizlerde bu konuda elimizden geldiğince gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağız" dedi.

"DESTEĞİMİZ ÇOK AZ"

Hedeflerinin iyi sporcular yetiştirerek güzel başarılara imza atmak olduğunu belirten Tekinoğlu, şöyle konuştu:

"Amatör spor kulüpleri olarak desteğimiz çok az. Yetkililer destek olursa güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Halktan aldığımız desteklerle bir şeyler yapmaya çalışsak da bu kadar başarabiliyoruz. Soyunma odasına ihtiyaç duyan kulüpler arasında bizler de yer alıyoruz. Spor Bakanlığı tarafından bizlere yapılması gereken desteklerin daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok ciddi ihtiyaç var. Gençlerimizi bir yere toparlayıp doğru şeyleri göstermek için spor bakanlığımızın desteğini istiyoruz"

"HİÇBİR SORUN YAŞAMIYORUZ"

Karadeniz Ereğlispor U-19 Genç Takım Antrenörü Gülay Kertlez de başkan Tekinoğlu'nun projelerine destek vermek için teklifi kabul ettiğini anlattı. Güzel başarılar elde etmek için yola çıktıklarını belirten Kertlez, "Yıldız başkanımız sayesinde buraya geldim. Kendisinin istemesi ve ben de başkanım ile bir yerlere gelebileceğimi düşündüğüm için görevi kabul ettim. Burada hiçbir sorun yaşamıyoruz. Yaşadığımız sorun olduğu zaman da aile ortamı olan kulübümüzde sorunları konuşarak çözüme ulaştırıyoruz" diye konuştu.

