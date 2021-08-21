Altay, Alanyaspor'u 4 golle mağlup etti

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 23:37

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ve Altay, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Alanyaspor Candeias’la, Altay ise Bamba ile gole yaklaşırken iki takımda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

22. dakikada Alanyaspor’da Efecan Karaca’nın müdahalesinde Rodriguez yerde kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Mete Kalkavan, Efecan’a gösterdiği sarı kartı iptal ederek kırmızı kart gösterdi.

Kırmızı karttan 4 dakika sonra Altay’ın sağ kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Bamba’nın şutunda topu önünde bulan Thiam, Altay’ı öne geçiren golü kaydetti.

32. dakikada Altay, Rodriguez’in serbest vuruştan kaydettiği golle farkı ikiye çıkarttı ve devreye İzmir ekibinin iki farklı üstünlüğüyle girildi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ

49. dakikada Alanyaspor’un savunmadan çıkarken yaptığı hatada Altay, Pinares'le farkı 3'e çıkardı.

Maçın son yarım saatine Altay’ın 3-0’lık üstünlüğüyle girilirken 67. dakikada Alanyaspor farkı 2’ye indirdi.

Sağ kanattan gelişen atakta Candeias’ın ortasında Diedhiou topu ağlara gönderdi.

Alanyaspor’un golünden 9 dakika sonra golün sahibi Diedhiou, yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

85. dakikada Altay’da Rayyan, ceza alanından çektiği şutta takımının dördüncü golünü kaydetti.

Kalan bölümde başka gol olmazken Altay, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.