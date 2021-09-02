Altay, barajı uyardı, ama gole engel olamadı
Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında ağırladığı Karadağ ile 2-2 berabere kalırken, uzatma dakikalarındaki gol öncesi kaleci Altay önündeki oyunculardan 4'lü baraj istediği görüldü.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında sahasında Karadağ ile 90+7. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalırken Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda tribünler Şenol Güneş'i istifa davet etti.
Uzatmadaki beraberlik golü öncesinde ise kaleci Altay 4'lü baraj istedi, ancak savunma 3'lü baraj kurdu.
Dört maç sonunda ikinci beraberliğini alan ay-yıldızlı ekip, puanını 8'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Grubun diğer maçında Norveç ile Hollanda 1-1 berabere kaldı. Grupta Karadağ, Norveç ve Hollanda 7'şer puana sahip.
Milli takımın golleri, ilk yarıda Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'dan geldi. Ay-yıldızlı ekibin, ilk yarıda Kaan Ayhan ile de bir şutu direkten döndü.
Karadağ'ın 90+7. dakikada gelen beraberlik golünün ardından tribünlerde yer alan bazı taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
Taraftarlar, "Şenol Güneş istifa" tezahüratlarında bulundu.
GALİBİYET ÖZLEMİ 4 MAÇA YÜKSELDİ
A Milli Takım'ın Karadağ karşısında aldığı beraberlikle galibiyet özlemi 4 maça yükseldi.
2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Karadağ karşısında da galibiyete ulaşamadı.
Milli takım, son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.
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