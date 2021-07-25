Altay Bayındır, milli takım ile ilgili açıklamalarda bulundu

25 Temmuz 2021 Pazar, 16:33

Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır, FB TV'ye futbol kariyeri ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır'ın açıklamaları şöyle:

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

"İnşallah sezona güzel başlar, daha da önemlisi güzel bir şekilde bitiririz. İyi çalışıyoruz, herkes katkısını koyuyor, verimli geçiyor çalışmalarımız. Kendimi iyi hissediyorum. Yeni sezona konsantre oluyorum."

"ALMAMIZ GEREKEN DERSLER VAR"

"Geçirdiğimiz 2 sezon var, almamız gereken dersler var. Başlangıç çok önemli ama son daha önemli. Futbol 3 sonuçlu bir oyun. Önemli olan iyi futbol oynamak. Saha dışında da mental olarak kendini geliştirmelisin. Çok büyük bir camiadayız."

"FENERBAHÇE KALESİNDE OLMAK AĞIR SORUMLULUK İSTİYOR"

"Ağır sorumluluk isteyen bir iş Fenerbahçe kalesinde olmak. Bu sorumluluğu kaldırırken bazı şeylerden taviz vermek gerekiyor. Buraya hazırlığım çok önce başlamıştı. Ben şu anda mevcut koşullarda bir son düşünmeden anı iyi yaşayıp, ilerlemeyi düşünüyorum."

"YENİ SEZONA HAZIRIZ"

"Biz kafa olarak hazırız yeni sezona. Pozitif bir ortam var, o ortamı devam ettirmek bizim elimizde. Çok büyük bir camiayız. Yeni hocamızla birlik beraberlik içindeyiz. Anı sağlıklı bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Maça konsantre şekilde ilerlemeliyiz."

"PEREİRA YARIM KALAN HİKAYESİNİ TAMAMLAMAYA GELDİ"

"Disiplin olmazsa olmaz. Hocamız da bunu sağlamak için elinden geleni yapıyor ve başarılı da oluyor. Çok iyi niyetli bir hocamız var. Yarım kalan hikayesini tamamlamaya geldi. İnşallah o hikayeyi tamamlamaya biz de aracı oluruz. İkincilik bizim için başarı değil."

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAYI BEKLEDİM"

"Milli Takım'a konsantre bir şekilde gittim. Oynamayı bekledim, istedim, kim istemez ama hocalarımızın takdiridir. Bizim üstümüze vazife olan çalışmaktır. Çalıştığın zaman yarınlar sana zaten geliyor."







