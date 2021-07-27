Altay, Daouda Karamoko Bamba'yı renklerine bağladı

İzmir temsilcisi Altay, Fildişili Daouda Karamoko Bamba'yı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2021 Salı, 22:41
Altay, Daouda Karamoko Bamba'yı renklerine bağladı
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Süper Lig ekiplerinden Altay, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İzmir temsilcisi, Fildişili futbolcu Daouda Karamoko Bamba'yı transfer ettiğini açıkladı.

26 yaşındaki futbolcu, Kristiansund formasıyla çıktığı 118 maçta 45 gol 11 asist kaydetti.

Altay, Daouda Karamoko Bamba'yı transfer ettiğini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



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