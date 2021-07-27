Beşiktaş ilk hazırlık maçında Başakşehir'i mağlup etti
Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Ümraniye Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Beşiktaş; Utku Yuvakuran- Necip Uysal, Welinton, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Gökhan Töre, Adem Ljajic, Kevin N'Koudou ve Güven Yalçın 11'i ile çıktı.
Medipol Başakşehir ise Volkan Babacan - Junior Caiçara, Leo Duarte, Ravil Tagir, Lucas Lima, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Edin Visca, Peter Zulj, Ömer Ali Şahiner ve Fredrik Gulbrandsen 11'i ile sahada yer aldı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, 48'inci dakikada Güven Yalçın'ın kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Mücadelede başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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