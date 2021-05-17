Altay, İstanbulspor karşısında Paixao ile güldü

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 22:06

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altay, İstanbulspor'u 3-2 mağlup ederek 22 Mayıs'ta oynanacak olan ikinci maç öncesi avantaj yakaladı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in yönettiği maçta gol perdesi, maçın hemen başında açıldı. İkinci dakikada Adrien Regattin'in pasında topu ağlara gönderen Leandro Kappel, Altay'ı 1-0 öne geçirdi. İstanbulspor, 10. dakikada Onur Ergün'ün penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Dört dakika sonra penaltı düdüğü, bu sefer Altay için çaldı. Altay'ın golcüsü Marco Paixao, 14. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Paixao, 43. dakikada maçtaki ikinci golünü attı ve farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 3-1'lik skorla sona erdi. İkinci yarıda ise İstanbulsporlu Onur Ergün'ün 84. dakikada yine penaltıdan kaydettiği gol, sarı-siyahlı ekibe yetmedi. Karşılaşma 3-2 sona erdi.

Yarı finalde ikinci maç, 22 Mayıs günü saat 18:00'de İstanbulspor'un ev sahipliğinde, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Tur atlayan takım, TFF 1. Lig play-off finalinde Yılport Samsunspor - Altınordu eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.