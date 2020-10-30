Altay tankı 2021 programında yok
Cumhurbaşkanlığı 2021 yıllık programında Altay tankının envantere girişi yer almadı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in, Altay tankının seri üretiminin 2021 yılı ortasında başlayacağı yönündeki açıklamasına karşın Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yıllık programında Altay tankının envantere girişi yer almadı. Cumhurbaşkanlığı’nın yıllık programının savunma sanayii bölümünde geçen yılkinin aksine Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girecek araçlarla ilgili somut hedeflere yer verilmemesi dikkat çekti.
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın “savunma sanayi” bölümündeki verilere göre savunma sanayii sektörünün 2019 yılındaki cirosu, bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 10.88 milyar dolara ulaştı. 2019’da yüzde 67 olan savunma sanayii yerlilik oranının 2020’de yüzde 69 olması öngörülürken 2021 için bu oranın yüzde 71’e çıkarılması hedeflendi.
Programda savunma sanayiine ilişkin Yerlileştirme Yol Haritası’nın belirlenmesi, sektördeki firmalara Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında finansal destek verilmesi gibi politika ve tedbirlere yer verilirken önceki programın aksine TSK’nin envanterine girecek araçlarla ilgili bir hedefe yer verilmedi. Geçen yıl kasım ayında açıklanan 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda savunma sanayii alanında yürütülecek faaliyet ve projeler bölümünde “Altay tankı, yerli hava savunma sistemleri, deniz platformları envantere kazandırılacak, envanterdeki İHA sayısı artırılacak; İHA motoru prototipinin ve kara araç motorunun teslimi yapılacaktır” ifadeleri yer almıştı.
BMC tarafından üretilecek olan Altay tankında kullanılması planlanan motorun Almanya’dan ithalatı konusunda yaşanan sorun nedeniyle tankın seri üretimi için farklı tarihler dillendirilmiş, son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 29 Eylül’de Altay tankında seri üretimin başlamasıyla ilgili “Alternatif motoru bulup getirip sisteme girmesiyle arada büyük bir boşluk bırakmamakla ilgili zamansal yol haritamız var. Hattı kurup üretecek hale getirdikten sonra senkronize bir yol haritası düşünülüyor. Seri üretim hattının kurulması ve tesisle ilgili çalışmalar başladı. Önümüzdeki senenin (2021) ortalarına doğru hattın faaliyete geçmesi ve üretimin başlamasını bekliyoruz” demişti.
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