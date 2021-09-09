Altay Token, 13 Eylül'de ön satışa çıkıyor

09 Eylül 2021 Perşembe, 14:43

Süper Lig kulüplerinden Altay ile blok zinciri teknoloji şirketi Icrypex, iş birliği anlaşması imzaladı.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen basın toplantısına, Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Mustafa Denizli, Icrypex CEO'su Gökalp İçer ve Icrypex Genel Müdürü Ezgi İçer ile davetliler katıldı.

Toplantıda Altay Token'ın 0,80 Lira özel fiyatla 13 Eylül'de ön satışa başlayacağı,17 Eylül itibarıyla da halka arz fiyatı olan 1 Lira'dan işlem göreceği ve toplam 191 milyon 400 bin adet Altay Tokenin satışa çıkacağı açıklandı. Kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, göreve geldiğinden bugüne ekonomik yöndeki en büyük hedeflerinin kalıcı gelir kaynağı elde etmek olduğunu ve Altay Token ile rakamları artırarak kalıcı bir gelir modeli oluşturacaklarını hedeflediğini söyledi.

Kulüplerin gelirlerinin Türkiye ve dünyada azaldığını aktaran Ekmekçioğlu, bu noktada yöneticilerin somut, akılcı ve kalıcı gelir kaynakları oluşturması, taraftar sayısını artırması, coğrafi yayılımı ilke edinmesi, aidiyet duygusunu artırması, sürdürülebilir başarı odaklı olması, marka değerini yükseltmesi, dijital mecraları daha etkin kullanacak organizasyonları kurması, farklı iş birlikleri geliştirmesi, yenilikçi olması ve pazarlık gücünü yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli de anlaşmadan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek,futbol camiasında birçok organizmada bulunmasına rağmen altay spor kulübünün hepsinden farklı bir konumda yer aldığını anlaşmanın altay kulübüne değer katmasını dileyerek,konuşmasını sürdürdü.Kripto para borsalarından olan Icrypex'in üst yöneticisi (CEO) Gökalp İçer de Altay Token için büyük heyecan duyduklarını dile getirerek, Altay gibi köklü bir kulüble gerçeleştirdikleri projenin 25 yıllık bir beraberliği doğurduğunu dile getirdi.Taraftar tokenleri, piyasa değeri 5 milyar liranın üzerinde seyreden büyük bir ekosistem. olduğunu ayrıca fan token piyasası için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.