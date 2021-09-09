Altay Token, 13 Eylül'de ön satışa çıkıyor
İzmir kulübü Altay ile kripto para borsası Icrypex, iş birliği anlaşması imzaladı.
Süper Lig kulüplerinden Altay ile blok zinciri teknoloji şirketi Icrypex, iş birliği anlaşması imzaladı.
Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen basın toplantısına, Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Mustafa Denizli, Icrypex CEO'su Gökalp İçer ve Icrypex Genel Müdürü Ezgi İçer ile davetliler katıldı.
Toplantıda Altay Token'ın 0,80 Lira özel fiyatla 13 Eylül'de ön satışa başlayacağı,17 Eylül itibarıyla da halka arz fiyatı olan 1 Lira'dan işlem göreceği ve toplam 191 milyon 400 bin adet Altay Tokenin satışa çıkacağı açıklandı. Kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, göreve geldiğinden bugüne ekonomik yöndeki en büyük hedeflerinin kalıcı gelir kaynağı elde etmek olduğunu ve Altay Token ile rakamları artırarak kalıcı bir gelir modeli oluşturacaklarını hedeflediğini söyledi.
Kulüplerin gelirlerinin Türkiye ve dünyada azaldığını aktaran Ekmekçioğlu, bu noktada yöneticilerin somut, akılcı ve kalıcı gelir kaynakları oluşturması, taraftar sayısını artırması, coğrafi yayılımı ilke edinmesi, aidiyet duygusunu artırması, sürdürülebilir başarı odaklı olması, marka değerini yükseltmesi, dijital mecraları daha etkin kullanacak organizasyonları kurması, farklı iş birlikleri geliştirmesi, yenilikçi olması ve pazarlık gücünü yükseltmesi gerektiğini söyledi.
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli de anlaşmadan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek,futbol camiasında birçok organizmada bulunmasına rağmen altay spor kulübünün hepsinden farklı bir konumda yer aldığını anlaşmanın altay kulübüne değer katmasını dileyerek,konuşmasını sürdürdü.Kripto para borsalarından olan Icrypex'in üst yöneticisi (CEO) Gökalp İçer de Altay Token için büyük heyecan duyduklarını dile getirerek, Altay gibi köklü bir kulüble gerçeleştirdikleri projenin 25 yıllık bir beraberliği doğurduğunu dile getirdi.Taraftar tokenleri, piyasa değeri 5 milyar liranın üzerinde seyreden büyük bir ekosistem. olduğunu ayrıca fan token piyasası için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
Video Haberler
- Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
- ATM ekranlarını kırmıştı... Neden yaptığı ortaya çıktı
- 15 katlı binanın 7'nci katında korku dolu anlar
- Özgürlük sloganları atan kadınlara Taliban kırbacı
- Leopara meydan okuyan kedinin görüntüleri gündem oldu
- MHP'li başkan: Yürüyün lan yürüyün!
- 'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie yaptı
- Halk otobüsünde 'maske' kavgası
- Böylesi yalnızca Türkiye'de olur
- CHP'nin 98. yılında dikkat çeken video
En Çok Okunan Haberler
- Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu
- Yıldırmak için kurulan şok mangaları ve porno iddiası
- Poğaça yiyenler dikkat!
- Dolarda kıyamet kopacak
- MasterChef’te kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı
- Erdoğan'ın, Asiltürk'e neler vadettiği ortaya çıktı
- Menzil’in şok mangası
- Kılıçdaroğlu'ndan kritik ittifak açıklaması
- Sedat Peker'den 'İlber Ortaylı’lı paylaşım
- Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt