Altay’ın hedefi ulusal forma
F.Bahçe’nin başarılı file bekçisi Avrupa Şampiyonası’nda kalede olmak istiyor.
Fenerbahçe’nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır gözünü ulusal takım kalesine dikti. Bu sezon yaptığı kurtarışlarla Sarı-Lacivertlilerin bugünlere gelmesinde büyük rol sahibi olan Bayındır, performansını sürdürerek, Avrupa Şampiyonası’nda ulusal takımın kalesini korumayı hedefliyor. Altay Bayındır’ın 24 ve 30 Mart tarihlerinde oynanacak Hollanda ve Litvanya Milli Takım maçlarında ulusal takım kadrosuna çağrılması bekleniyor. Mert Günok’un Başakşehir’de yedek kulübesine geçmesiyle Altay’ın birinci kaleci olma ihtimali artmış görünüyor.
ORTA SAHAYI BOZMAYACAK
Fenerbahçe Konyaspor karşılaşmasında ilk 35 dakika baskılı bir futbol ortaya koymuştu. Ancak bu futbolun devamı gelmedi. Teknik direktör Erol Bulut ön alanda verimli pres, yerden pasla ve set oyunuyla hücuma çıkmayı maçın geneline yaymayı hedefliyor. Görünen o ki Erol Hoca G.Birliği maçında da Sosa-Mert Hakan Yandaş-Pelkas üçlüsünü değiştirmeyi düşünmüyor. Uzun süren sakatlığının ardından Konyaspor maçıyla sahalara dönen Luiz Gustavo G.Birliği maçında da yedek soyunacak, İrfan Can Kahveci de sonradan oyuna girecek. Fenerbahçe tarafında asıl hedef elbette bir hafta sonraki Beşiktaş maçı.
PELKAS PAZAR GÜNÜ SAHADA
Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan F.Bahçe’nin yıldız oyuncusu Pelkas, “Doktorla görüştüm pazar günü sahada olacağım” dedi.
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