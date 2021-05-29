Altay, mevcut kadrosuyla Süper Lig'e devam edecek
18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay, gelecek sezon da mevcut futbolcuları ile devam etme kararı aldı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, 18 futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi yönetimin elini kolaylaştıracak.
Siyah-beyazlılarda kaleci Cihan, sağ bek Tolga ve Cebrail, stoper Murat, Berkay, Gençer ve Lokman, sol bek Mehmet Erdem ve Özgür, ön libero Scuk ve Thiam, orta saha oyuncusu Mossoro ve Zeki, sağ kanat Kappel, sol kanat Erhan, Ziya ve İlhan ile forvet Paixao'nun kontratları sürüyor.
Teknik direktör Mustafa Denizli'nin göreve gelir gelmez kadro dışı bıraktığı Gençer, Lokman ve İlhan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Altay yönetiminde göreve devam etmesi beklenen Mustafa Denizli'nin raporuna göre hareket edecek.
İzmir temilcisinde 11 futbolcunun mukavelesi ise sona erdi. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın ile Fraport-Tav Antalyaspor'dan kiralanan ön libero Harun kulüplerine döndü.
Altay'da kaleci Stackhowiak, forvet arkası Regattin, ön libero Poko, sol bek Çağlar, forvet Deniz Kadah, stoper İbrahim Öztürk, kaleci Ozan Evrim, sağ bek Rıdvan ve orta saha oyuncusu Yekta'nın sözleşme süreleri bitti. Siyah-beyazlıların Regattin, Poko ve Deniz Kadah'la yeniden anlaşması bekleniyor.
MUSTAFA DENİZLİ FAİR PLAY ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ
Altay ile anlaşırken alacağı ücretin Mehmetçik Vakfı ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışlanmasını isteyen Teknik direktör Mustafa Denizli, 2021 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) örnek davranışı nedeniyle Mustafa Denizli'yi aday gösterdiği belirtildi.
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