Altaylı: Fatih Portakal için bıraktı demekten çok “Kaçtı” demek daha doğru olacaktır

25 Ağustos 2020 Salı, 10:13

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Fox TV'den ayrılarak emekliliğini isteyen Fatih Portakal hakkında bir yazı kaleme aldı. "Son hareketini doğru bulmadım" diyen.Altaylı, "Fatih Portakal için 'Bıraktı' demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacak" ifadelerini kullandı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

"Bir tür tükenmişlik sendromu.

Kişi olarak buna hakkı var mı?

Elbette var.

Siyaseti ve medyayı yakından bilen yakın bir dostumun buna yorumu şu oldu:

“İdeolojik, siyasi ve toplumsal sorumluluk bilinci olmayan kişinin muhaliflikle bedel ödemesi zordur. Sefasını sürmek isterler ama cefasını çekmek istemezler.”

Bana göre Fatih Portakal doğru düzgün bir televizyoncuydu.

Mesleğini meslek gibi yaptı.

İşini, etkinliğini bir “sosyal yükselme” aracı olarak görmedi.

İçe dönük bir tarzı tercih etti.

Saygıdeğer bir tavrı oldu.

Ancak son hareketini doğru bulmadım.

Siyasi değil ama mesleki bir misyon yüklemişti şartlar kendisine.

Mesleğin haysiyetini.

Bıraktı demekten çok “Kaçtı” demek daha doğru olacaktır.

Fox Haber’den gelen bilgiler, haber yönetiminin bu işten çok da rahatsız olmadığı, Portakal’ın egosundan bir süredir yaka silktikleri yolunda.

Bilmiyorum.

O kadar tanımam."