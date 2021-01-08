Altaylı, istifa eden Albayrak'ın yol haritasını açıkladı

08 Ocak 2021 Cuma, 12:33

Altaylı, “Nerede” başlıklı yazısında, Albayrak'ın istifasının ardından, yol haritasının neler olabileceğine ilişkin yazı kaleme aldı. İstifanın ardından önce Trabzon, sonra Katar ve en son İstanbul güzergahını yazan Altaylı, Albayrak'ın burada ofis yalı aradığını ifade etti.

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Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Herkeste bir Berat Albayrak merakı.

“Nerede bu adam” diye sorup duruyor millet.

"Neredeyse nerede size ne" demek mümkün ama doğru değil.

Sonuçta eski bir bakanın sosyal medya üzerinden istifa edip, üst makam tarafından “affedilmesi” pek görülmemiş bir şey ve eski Bakan o gün bugündür ortada olmayınca haliyle herkes merak ediyor.

Kimi “Amerika’ya gitti” diyor, kimi “Gitti ama geri geldi. Şimdi Bağlarbaşı’nda bir ofis tuttu orada çalışıyor” diyor.

Herkes bir şey söylüyor.

Nerede olduğu benim çok ilgimi çekmiyor ama en iyisi durumu ben size açıklayayım.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifasının ardından hemen Trabzon’a, istifa mektubunda ilk sırada andığı babasının yanına gitmiş.

Sonrasında İstanbul’a dönmüş ve hemen ardından özel uçakla Katar’a geçmiş.

Katar’da geçirdiği yaklaşık 1 haftanın ardından yeniden İstanbul’a dönmüş.

Ve şimdi Boğaz’ın Anadolu yakasında ofis olarak kullanabileceği bir yalı nitelikli bina arıyormuş.

Henüz istediği gibi bir yalı bulamamış.

Bulur bulmaz burayı tefriş ettirip, ofis haline getirecekmiş.

Bana bu bilgiyi veren AK Partili arkadaşıma “Siyaset mi yapacak?” diye sordum.

“Yok Abi, siyaset yapmayı düşünmüyor. En azından bu dönem düşünmüyor. Danışmanlık yapacak. Büyük şirketlere, çok uluslu şirketlere danışmanlık hizmeti verecek” yanıtını aldım.

Bu arada AK Parti içindeki dedikodular doğru ise, ofis olarak kullanılacak yalı yakında aile işine dönüşebilir."