Altaylı'dan Alçı'ya "Faşist" yanıtı: "Yalakalık uğruna..."

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:25

Türkiye son günlerde, ülkeye girişi artan düzensiz göçmenleri tartışıyor. Konuyu hem televiz programlarında hem de köşesinde eleştiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişine art arda tepki gösterdi.

Geçen günlerde, "Dingo'nun ahırına hoşgeldiniz" başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı, "Sınırlarımızı delik deşik etmekle kalmayıp, evlatlarımızı da delik deşik eden bu gizli işgal ordusu nasıl olur da elini kolunu sallayarak bu ülkenin her tarafında gezebilmektedir." dedi.

Nagehan Alçı ise Altaylı'nın yazısının ardından Habertürk'teki köşesinde isim vermeden Türkiye'nin göçmen politikasını eleştirenleri hedef aldı. Alçı, "Kaba ırkçılık ve vandal faşizmden bile çok daha tehlikeli olan şey Türkiye’de 9-10 senedir yaşayan 5 milyon insanı bu ülkeden atma projesini sözde entelektüel kılıflarla sunmaya çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI'DAN "FAŞİST" YANITI

Altaylı bugünkü yazısının "Roma İmparatorluğunu göç yıkmıştı" başlıklı bölümünde Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi. Altaylı, isim vermeden Alçı'ya "Böyle bir meseleyi gündeme taşıyanlar, yalakalık uğruna 'Faşist' diye yaftalanamaz." diye yanıt verdi.