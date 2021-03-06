Altaylı'dan Mustafa Sarıgül'e 'Şarkıcı Ajdar' benzetmesi

06 Mart 2021 Cumartesi, 09:03

Habertürk yazarı Fatih Altaylı "Sarıgül ve Ajdar" başlıklı yazısında Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü "Çikita Muz" şarkısıyla tanınan şarkıcı Ajdar'la kıyasladı.

"Kendisini gençliğinden bu yana tanıyan biri olarak Mustafa Sarıgül’e bir tavsiyem var" diyen Altaylı "Partiyi kapatsın, kepengi indirsin. Ortalıktan çekilsin." ifadelerini kullandı.

Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü gerçekten komik bir hale geldi, artık bir mizah unsuru oluyor.

Ormanlar yok edilerek yapılan golf sahasının önünde, son derece yapmacık bir biçimde tarıma destek sloganları atması, kendisine beste yapan meczuplarla videolar çekip yayınlaması, post-andropoz erkekler gibi spor yaparken çekilmiş hiperaktif görüntülerini paylaşması ve estetik mağduru kadınlara benzemeye başlayan ifadesi ile artık bir siyaset değil bir komedi unsuru olmaya başladı.

"POLİTİKACI DEĞİL EĞLENCE UNSURU"

Görüntüleri bir siyasi propaganda olmaktan çıkıp, bir şamata paylaşımı, bir gülmece virali olarak yayılıyor.

Gençler için bir politikacı değil, bir eğlence unsuru.

Yeni nesiller Ajdar’ı ne kadar şarkıcı olarak görüyor ve izliyorsa Sarıgül’ü de o kadar politikacı olarak görüp izliyor.

Yapmasın kendine bunu.

Eski bir "çare" olarak kalsın.

Biçare durumuna düşmesin."



