Altaylı'dan Perinçek yazısı: Neden her akşam yayında?

17 Haziran 2020 Çarşamba, 10:32

Fatih Altaylı, geçmişte TV kanallarında kendisine yer bulamayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in her gece ekranda olmasının nedenini yazdı. Altaylı, Perinçek'in reytingi yüksek bir ekran yüzü olduğu için tercih edildiğini savundu.



İşte Altaylı'nın o yazısı:

"Son dönemin popüler TV konuğu Doğu Perinçek.

Belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz ama Perinçek aktif siyasetteki en eski genel başkandır.

1978 yılında Türkiye İşçi Köylü Partisi genel başkanlığı ile başlamıştır.

Sonrasında Sosyalist Parti, İşçi Partisi ve son olarak da Vatan Partisi Genel Başkanlığı olmak üzere 42 yıldır aktif genel başkandır.

Ve Doğu Bey bu 42 yıl boyunca son bir yıldaki kadar ilgiye mazhar olmamış, bu kadar fazla televizyon programlarına konuk edilmemiştir.

Ben de Doğu Abi’yi hemen hemen 40 yıla yakın süredir tanırım.

Bazı fikirlerine katılırım, çoğuna katılmam ama severim.

Tabii Doğu Perinçek’in son dönemdeki popüler TV konukluğunun fikirleri ile uzak yakın alakası olmadığını da söyleyeyim.

Kendisini konuk eden televizyon programcılarına “Bu adamın fikri nedir?” deseniz yanıt veremezler.

Gerçi Doğu Perinçek’in fikri nedir sorusuna yanıt vermek zordur gerçekten ama bu arkadaşlar için Doğu Perinçek’in fikir değişiklikleri ile ilgili de bir fikirleri yoktur.

Onlar için Doğu Perinçek rating getiren bir konuktur.

Lafını sakınmaz, kavgadan kaçınmaz, hatta bilakis kavga sever, kavga başlatır, gerekirse küfür de eder. Fiziki kavgaya ramak kaldığı izlenimini uyandırmayı da sever.

Konukluğu da bu yüzdendir.

Televizyon ekranında Madagaskar asıllı bir Hint Horozu gibi göründüğü için tercih edilir.

Ve katıldığı her programda Perinçek’in yumuşak karnına bir yumruk atılır.

“Sen de Apo ile görüştün ve çiçek verdin.”

Doğrudur da.

Perinçek Apo ile görüşmüştür, sohbet etmiştir, birlikte PKK’lı sözde tören kıtasını denetlemişlerdir.

Zaten Perinçek de bunu inkar etmez.

Bu konuda kitabı bile vardır.

Sürekli olarak “Görüştüm ama niye görüştüm bir sorun” havası içinde yanıtlamaya çalışır bu suçlamayı.

Ama artık bana bu işten gına geldi.

31 yıl önce yapılmış bir görüşme.

Dostça mı?

Bana göre dostça?

O dönemde ikisi de sosyalist. Aralarında fikir birliği var zaten.

İnkar da etmiyorlar.

Ama sonra yollar ayrılmış.

Üzerinden de 30 küsur sene geçmiş.

Başka bir şey söyleyin, başka bir şey sorun Perinçek’e.

Hele hele Perinçek’i böyle köşeye sıkıştıranların bazıları daha düne kadar “En sıkı Fetullah hayranı benim, hoca efendiye benden daha yakın olan bulamazsınız” diyenler olmuyor mu?

İşte ona ölüyorum..."

