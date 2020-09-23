Alternatif ve dijital
Açılışı yapan “Hâl / Status” dans gösterisi ekran başında alkışlandı. Diğer oyunlar ve gösteriler YouTube’da erişilebilir durumda. Destek biletlerinin geliri ise tiyatroculara...
Bu yıl ikinci kez düzenlenen alternatif tiyatro festivali İstanbul Fringe Festival, açılışını ENKA Sanat’ın sponsorluğunda çevrimiçi olarak yaptı. Festivalin açılış performansı ise Işıl Bıçakçı’nın dans projesi “Hâl / Status” oldu.
Dünyaca ünlü Fringe Festival’in Türkiye ayağı olan etkinlik, geçen yıl ilk kez yapılırken büyük ilgi görmüştü. Festival düzenleyicileri bu yılki festivalin, henüz yaz aylarının başında çevrimiçi olacağını açıkladıklarında “Acaba çevrimiçi kararı erken mi alındı” sorusunu akıllara getirmişti. Ancak son olarak geçen hafta açık havada sosyal mesafeli tiyatro etkinliklerinin yasaklanıp birkaç gün sonra yasağın kalktığı bir ortamda, bu kararın ne kadar mantıklı olduğu ortaya çıktı. Festival, 27 Eylül’e kadar sürecek. Bu kapsamda tiyatro oyunları, İstanbul Fringe Festival’in YouTube kanalında erişime açıldı bile. Dünyadan ve Türkiye’den oyunların kayıtları ücretsiz olarak izlenebiliyor. Yanı sıra bu bir hafta boyunca paneller ve çevrimiçi atölyeler Fringe’in YouTube, Zoom, WhatsApp ve sosyal medya mecralarında olacak.
‘SANATÇILAR CESARETLENDİRDİ’
Festivalin açılışı festivalin sanat yönetmeni Emre Yıldızlar, iletişim koordinatörü Eda Erman ve ENKA Sanat Koordinatörü Murat Ovalı tarafından
önceki akşam canlı yayınla yapıldı. Yıldızlar, ilk olarak “çevrimiçi de olsa” tiyatroseverlerle buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Festivalin bu yıl fiziksel olarak yapılıp yapılamayacağının yollarını araştırdıklarını ifade eden Yıldızlar, “Bu süreçte sanatçıların bu
dönemdeki kaygılarını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalıştık, ekiplerin hepsi tekrar sahneye ne zaman çıkacaklarına dair endişelerini ve karşı karşıya kaldıkları maddi engelleri dile getirdiler. Aslında festivalin dijital ortamda gerçekleşmesi için bizi en çok sanatçılar cesaretlendirdi” diye konuştu.
ENKA SPONSOR OLDU
Murat Ovalı ise “ENKA Sanat olarak alternatif ve yeni işler üreten genç sanatçıları desteklemek, üretimlerine katkıda bulunmak ve bu üretimleri izleyiciyle buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla dünyanın pek çok kentinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin performans sanatları alanındaki en büyük festivali İstanbul Fringe’i destekleme kararı aldık” ifadelerini kullandı.
DESTEK BİLETLERİ SATIŞTA
Eda Erman da İstanbul Fringe Festival’in sürdürülebilir ve erişilebilir bir festival olması için çalıştıklarını vurguladı. Erman, “Pandemide turneleri, gösterimleri ve yaratım süreçleri sekteye uğrayan sanatçıları desteklemek istiyoruz. Bu kapsamda Fringe destek biletlerini hayata geçirdik. 25 TL’den 1000 TL’ye kadar farklı kategorideki biletler 31 Ekim’e kadar tiyatrolar.com.tr üzerinden satışta olacak. Biletlerin gelirleri 2020 İstanbul Fringe Festival’in programında yer alan sanatçılara ve önümüzdeki yılın festivaline aktarılacak” dedi.
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