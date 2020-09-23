Altı Akdeniz ülkesi Türkiye’ye karşı birleşti
Altı ülkenin oluşturduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır’ın baştenti Kahire’de imzalanan kuruluş anlaşmasıyla, bölgesel bir kuruluşa dönüştürüldü.
BBC’nin haberine göre Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya ve Ürdün’ün video konferansla yapılan törende imzaladığı kuruluş anlaşmasıyla, Doğu Akdeniz’den doğalgaz ihracatını teşvik etmek isteyen altı ülkenin oluşturduğu forum, resmi bir statü kazandı.
Grup, aynı zamanda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz çıkarma tartışmasında, Türkiye’nin bölgesel rakiplerini bir araya getiriyor. Ayrıca İsrail, forumun Arap komşularıyla ilişkilerini güçlendirmesini umuyor.
Mısır’ın resmi haber ajansı MENA, daha önce Filistin Yönetimi’nin de anlaşmaya imza koyacağını bildirmişti.
İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, yaptığı yazılı açıklamada Filistin Yönetimi’nin de Forum’un bir parçası olduğunu söyledi.
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