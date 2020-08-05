Altın durdurulamıyor! Tarihte ilk kez 2 bin doları aştı
Altının onsu tarihte ilk kez 2000 doları aştı. Gram altın 452 TL'ye ulaşarak rekor kırdı.
Altın, ABD’de güçlü gelen ekonomik veriye rağmen corona virüsü vakalarının artmasıyla küresel ekonomiye dair endişelerin risk iştahını baskılaması sonucunda rekor seviyesine yakın seyretti. Altının ons fiyatı 2000 doları aşarken gram altın 452 TL’ye ulaştı.
Hisse senedi gibi riskli varlıklar merkez bankalarının ve hükümetlerin canlandırma önlemleriyle geçtiğimiz aylarda yükselse de güvenli liman altın da küresel sağlık krizinin uzun dönemli etkilerine dair artan belirsizliğin bir işareti olarak yükselmeye devam etti.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı tahvil getirilerinin dip seviyeleri görmesiyle 2,030.72 dolara çıkarak rekor seviyeye yükseldi.
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