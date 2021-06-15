Altın fiyatlarında son durum (15 Haziran)
Altın fiyatlarında son durum: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 512,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 512,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 512,70 liradan, 3 bin 378 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 399 liradan, 468 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 472 liradan, 3 bin 301 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 321 liradan, bin 651 liradan alınan Yarım Ziynet bin 661 liradan ve 826 liradan alınan Çeyrek Ziynet 831 liradan satılıyor.
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