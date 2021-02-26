Altın fiyatlarında son durum
Dolar/TL kuruyla paralel seyir gösteren Gram altın fiyatları bugün yüzde 0,58 yükselişle 420 liradan işlem görüyor. ONS altını ise ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artış baskılıyor.
Dolar/TL kuruyla paralel seyir gösteren Gram altın fiyatları bugün yüzde 0,58 yükselişle 420 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları gram altın hariç ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin sıçramasıyla baskı altında kalarak değer kaybediyor. Dün yüzde 1,8 değer kaybetmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdüren altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.761 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Çeyrek altın fiyatları yüzde 0,28 değer kaybıyla 687 liradan alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 2.740,00 liradan işlem görüyor.
Enflasyon baskıları ve ardından beklentiler dahilinde olan ABD Merkez Bankası'nın faizleri erken artıracağı beklentileri tahvil piyasasını karıştırıyor. Bu yaşanan kargaşa piyasalarda yoğun satışlara sebep oluyor.
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