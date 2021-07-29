Altın fiyatlarında son durum (29 Temmuz Perşembe)

Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarında son durum... İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.225,00 lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 12:57
Altın fiyatlarında son durum (29 Temmuz Perşembe)
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Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)494,70494,90497,70497,90
Cumhuriyet Ata Lira3.261,003.282,003.280,003.301,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)452,00456,00454,00458,00
Lira(Tam) Ziynet3.186,003.206,003.205,003.225,00
Yarım Ziynet1.593,001.603,001.603,001.613,00
Çeyrek Ziynet797,00802,00802,00807,00

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