Altın fiyatlarında son durum (29 Temmuz Perşembe)
Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarında son durum... İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.225,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|494,70
|494,90
|497,70
|497,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.261,00
|3.282,00
|3.280,00
|3.301,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|452,00
|456,00
|454,00
|458,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.186,00
|3.206,00
|3.205,00
|3.225,00
|Yarım Ziynet
|1.593,00
|1.603,00
|1.603,00
|1.613,00
|Çeyrek Ziynet
|797,00
|802,00
|802,00
|807,00
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