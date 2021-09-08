Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri belirlendi
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2 - 9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 2 - 9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu.
Seçilen 10 film, 14 kategoride toplam 770 bin TL değerinde ödül için yarışacak.
Mehmet Açar, Muammer Brav ve Sevin Okyay'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçildi. Emre Kayiş'in “Anadolu Leoparı”, Semih Kaplanoğlu'nun “Bağlılık Hasan”, Necip Çağhan Özdemir'in “Bembeyaz”, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun “Birlikte Öleceğiz”, Ali Tansu Turhan'ın “Diyalog”, Selman Nacar'ın “İki Şafak Arasında”, Cemil Ağacıkoğlu'nun “Kafes”, Tayfun Pirselimoğlu'nun “Kerr”, Ferit Karahan'ın “Okul Tıraşı” ve Nazlı Elif Durlu'nun “Zuhal” adlı filmleri, bu yıl Altın Portakal Ödülleri için yarışacak.
Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden “Birlikte Öleceğiz”, “Diyalog”, “Kafes” ve “Zuhal”in aynı zamanda dünya ilk gösterimleri festivalde yapılacak.
Festivalde ilk filmlerini yapan yönetmenlerin aday olabildiği Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü için ise “Anadolu Leoparı”, “Bembeyaz”, “Diyalog”, “İki Şafak Arasında” ve “Zuhal” yarışacak.
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda; Mazlum Demir'in “Agna”, Burcu Uğuz'un “Aile Tablosu”, Muhammed Seyyid Yıldız'ın “Ajotin”, Yasemin Demirci'nin “Gece Kuşağı”, Aziz Alaca'nın “Göl Kenarı”, Ali Tansu Turhan'ın “İkinci Gece”, Okan Avcı'nın “Kaya”, Volkan Güney Eker'in “Larva”, Musab Tekin'in “Rewşen”, Elif Refiğ'in “Siz Biraz Uzak Kaldınız”, Adar Baran Değer'in “Soğuk” ve Can Merdan Doğan'ın “Stiletto: Pembe Bir Aile Trajedisi” adlı kısa filmleri gösterilecek.
Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın finalistleri ise Didem Şahin'ın “Acı ve Tatlı”, Ebru Şeremetli'nin “An Kalır”, Aslı Akdağ'ın “Bekleyiş”, Ersen Çıra'nın “EDE Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm”, Volkan Üce'nin “Her Şey Dahil”, Ümran Safter'in “Kapıyı Açık Bırak”, Mehmet Emre Battal'ın “Muhtaç”, Tayfun Belet'in “Unkapanı: Bitmeyen Masal” ve Esra Yıldız'ın “Vatansız” adlı belgeselleri oldu.
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