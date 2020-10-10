Altın Portakalları ‘Hayaletler’ topladı

10 Ekim 2020 Cumartesi, 21:27

‘Hayaletler’ toplam 5 ödülle festivalin en iyisi olurken Jüri Özel Ödülü Masum Taşkan’ın ‘Binbir Gece Masalları’na verildi. Festivalde 16 kategoride toplam 770 bin TL ödül verildi.

3 Ekim’de başlayan ve dün akşam sona eren festivalin Ulusal Uzun Metraj kategorisinde 12 film yarıştı. Senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal’ın başkanlığını yaptığı, senarist-gazeteci-yazar-oyuncu Gülse Birsel, senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ile gazeteci-yazar-tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral’dan oluşan büyük jüri tarafından belirlendi.

Atatürk Kültür Parkı’nda açık havada düzenlenen ödül töreni Habertürk TV’den canlı yayınlandı. Festivalin başkanı da olan ve Koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır tedavi altında tutulan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek törene katılamadı.

Altın Portakal film Festivalinin bu yılki ödüllerin sahipleri şöyle belirlendi:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması:

En İyi Film Hayaletler (Azra Deniz Okyay, Dilek Aydın) olurken Jüri Özel Ödülü Binbir Gece Masalları (Mahsum Taşkın) filmine verildi. En İyi Yönetmen ise Azra Deniz Okyay (Hayaletler) olarak belirlendi. En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise Çatlak filmindeki rolleriyle Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin ve Canan Atalay paylaştılar. En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi ise Ahmet Mümtaz Taylan (Gelincik) oldu.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Nalan Kuruçim (Hayaletler) ve Nezaket Erden (İnsanlar İkiye Ayrılır) arasında paylaştırıldı. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Emrah Özdemir (Hayaletler), En İyi Senaryo Ödülü Tunç Şahin (İnsanlar İkiye Ayrılır), En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü Hayk Kirakosyan (Gölgeler İçinde), En İyi Kurgu Ayris Alptekin (Hayaletler), En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü Armen Ghazaryan (Gölgeler İçinde) ve En İyi Müzik Ödülü Greg Dombrowski (Gölgeler İçinde) olarak açıklandı.

Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü:

SİYAD Sinema Yazarları Derneği En İyi Film Ödülü Erdem Tepegöz’e (Gölgelerin İçinde), Cahide Sonku ödülü de Asiye Dinçsoy, Betül Esener, Dudu Yetik’e (Dirlik Düzenlik) verildi.

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü Kumbara filmiyle Ferit Karol, Dr. Avni Tolunay jüri özel ödülü Çatlak filmiyle Fikret Reyhan ve Nizam Reyhan layık görüldüler.

Ulusal Belgesel Film Yarışması: En İyi Belgesel Ödülüsahipleri Maddenin Halleri’nden Deniz Tortum, Jüri Özel Ödülü Mimaroğlu’ndan Serdar Kökçeoğlu oldular.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması dalında En İyi Kısa Film Ödülünü de Mamaville adlı eseriyle Irmak Karasu aldı.