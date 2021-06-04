Altın son 3 ayın en kötü haftasına hazırlanıyor
Altın, istihdam sonrasından artan Fed varlık alımı azaltımı beklentileriyle Mart ayından bu yana en büyük haftalık kaybına hazırlanıyor.
Altın, Fed’in parasal teşviklerinin sona yaklaştığına dair beklentilerle Mart ayından bu yana en büyük haftalık kaybına doğru ilerliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’deki yükselişle kayıplarını sınırladı.
ADP Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, ABD’deki şirketler son bir yılda en fazla işe alımı geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirdi. Beklenenden iyi gelen veriyle birlikte dolar kuvvetlenirken ABD Hazine tahvili faizleri yükseldi. Altın ise yüzde 2’ye yakın değer kaybetti.
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, çarşamba günü varlık alım programını uygun bir zamanda yavaşça ve dikkatli bir şekilde geri çekmeye başlamanın uygun olabileceğini söylemişti. New York Fed Başkanı John Williams ise Fed’in varlık alımı programını düzeltmesinin zamanının gelmediğini söyledi.
ONS ALTIN FİYATI
Ons altın, haftaya 1.903 dolar civarında başladıktan sonra perşembe gününe kadar dar bir fiyat aralığında işlem görüyordu. Açıklanan istihdam verisi sonrasında sert bir düşüşle 1.868 dolara kadar gerileyen ons altın, haftayı Mart ayından bu yana en kötü performanslarından biriyle kapatmaya doğru ilerliyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Haftaya 524 TL civarında başlayan gram altın, dolar kurundaki yükselişle çarşamba günü neredeyse 530 TL’ye ulaşmıştı. Perşembe günü küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’nin 8,70’e kadar tırmanmasıyla sınır bir kayıp vererek 523 TL’ye geriledi.
-Bloomberght
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