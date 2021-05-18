Altın tekrar yükselişe geçti
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 501 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün, 503,7 lira ile 10 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ve daha sonra kazançlarını geri veren altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel tekrar yükselişe geçti.
Altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 501,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 813 lira, Cumhuriyet altını da 3.326 liradan satılıyor.
Bugün 1.873,83 dolarla 3,5 ayın en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı da yüzde 0,2 kazançla 1.870,00 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, tahvil piyasasındaki oynaklık ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin yakından takip edildiğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret verilerinin izleneceğini aktardı.
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