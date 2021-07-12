Yönetmen ve oyuncu Sean Penn'den Trump'a suçlama

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:40

Cannes Film Festivali'nde Sean Penn’in yeni filmi Flag Day’in galası da gerçekleşti. Penn, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs pandemisi ve Trump’ın izlediği politikalarla ilgili de konuştu.

NTV'nin aktardığına göre ABD'nin eski başkanı Trump’ı hor gördüğünü sık sık dile getiren Penn, Trump’ı ihmalkar ve cinayetten suçlu olarak tanımladı.

Pean, "Sadece ülke olarak değil, dünya olarak da hayal kırıklığına uğradık ve açıkça ihmal edildik, yanlış bilgilendirildik. Her anlamda gerçek ve akıl saldırıya uğradı" dedi.

Penn, ayrıca yeni yönetimin geleceği ile ilgili de iyimser olduğunu söyleyerek, "Başkan Biden’ın göreve geçişi, gerçekten güneş doğuyormuş gibi hissettirdi. Trump yönetimi görevden alınana kadar federal hükümetten hiçbir dürüstlük çabası gelmedi" diye konuştu.

Penn'in kurucusu olduğu kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Community Organized Relief Effor (CORE), yakın zamanda New York ve Hindistan’daki test ve aşı çalışmalarını hızlandırmak için önemli miktarda kaynak ayırdı.