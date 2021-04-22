Altın yükselişe geçti
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 479,1 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 472,2 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 479,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 790 lira, Cumhuriyet altını da 3.190 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.791 dolardan alıcı buluyor.
FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Analistler, hafta başından bu yana veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıktığını belirterek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararı ve hareketlenecek veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
YÜKSELİŞ EĞİLİMİ DEVAM EDECEK
ABD ile Rusya arasında artan gerilim ile yüzde 1,55 seviyesinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.790 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.
ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde ve para politikasında bir değişiklik yapması beklenmezken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yılın ikinci çeyreğinde tahvil alım programının hızı üzerindeki olası değişikliklere ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.
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