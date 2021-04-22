Son dakika... Dolar, avro ve altın fiyatlarında son durum

Son dakika... Dolar/TL bugün 8,20 seviyesine kadar yükselirken, altın 470 TL ile 2021 yılının zirvesini gördü. Avro ise 10 TL'ye dayandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2021 Perşembe, 09:18
Son dakika... Dolar, avro ve altın fiyatlarında son durum
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Bugün dolar/TL’de 8,20, avro/TL 9,87, gram altın 470 TL seviyesini gördü.

468 TL’lik seviye, gram altında 2021 yılının en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Küresel altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki gerileme ve koronavirüs vaka sayılarındaki artışın ekonomik toparlanmaya dair yarattığı endişelerle şubat ayı sonrasındaki en yüksek seviyelerde bulunuyor.

Borsa İstanbul’da da yabancı satışlarının etkisiyle BİST 100 endeksinde kayıplar gün içinde yüzde 3’ü aştı. Satışlar sanayi hisselerinde yoğunlaştı.


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