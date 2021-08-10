Altın yükselişe geçti! Almalı mı satmalı mı? İşte ayrıntılar...
Güne yükselişle başlayan gram altın şu sıralarda 482 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 794 liradan satılıyor.
Önceki gün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 480,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 482 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 794 lira, Cumhuriyet altını da 3.245 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.734 dolardan alıcı buluyor.
DOLAR DESTEĞİ KIRILDI
Analistler, altının ons fiyatında 1.790 dolar desteğinin kırılmasıyla satış baskısının 1.680 dolar seviyelerinde karşılandığını belirterek, altının ons fiyatının yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi 1.730 dolar seviyelerinde dengelendiğini aktardı.
Teknik açıdan 1.760 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.
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