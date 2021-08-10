Yöneylem’in araştırmasına göre yurttaşlar, birden fazla maaş alan bürokrata karşı çıkıyor

10 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Yöneylem’in araştırmasına göre, halkın yüzde 93.7’si çift maaşlı bürokratlara karşı. Yöneylem Sorumlu Genel Koordinatörü Siyaset Bilimci Doç. Dr. Derya Kömürcü, oranın normalde karşılaşmadıkları derecede yüksek olduğunu belirterek “Demek ki seçmen çok bariz bir yanlışlık olarak algılıyor” yorumunda bulundu. Kömürcü, ayrıca “Çift maaş konusu 128 milyar dolar konusunda olduğu gibi muhalefetin ülke gündemini belirleyebileceği bir potansiyele işaret ediyor” dedi.

Araştırma şirketi Yöneylem “Türkiye Siyaset Paneli” temmuz ayı araştırmasını yayımladı. Araştırmaya katılan yurttaşlardan yüzde 58.3’ü Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünüyor. Araştırmada dikkat çeken nokta ise yüzde 93.7 gibi çok yüksek oranda yurttaşların çift maaşlı bürokratlara karşı çıkıyor olması.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Araştırmalardan Sorumlu Genel Koordinatörü Siyaset Bilimci Doç. Dr. Derya Kömürcü, yaptığı değerlendirmede, “Seçmen ekonomiyle, özellikle de kendi geçim derdiyle ilgili konulara diğerlerine göre daha duyarlı. Türkiye’nin en acil sorunu ne diye sorduğumuzda, zaten her dört kişiden üçü geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, işsizlik yanıtlarını veriyor. Bunun bir de yönetememe kriziyle birlikte gittiğini görüyoruz. Bu da kaçınılmaz olarak seçmenin liyakatsizlik, yolsuzluk konularına karşı aşırı duyarlı olmasına neden oluyor. Çift maaş, 128 milyar dolar konusunda olduğu gibi muhalefetin ülke gündemini belirleyebileceği bir potansiyele işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

AKP VE MHP’Lİ DE RAHATSIZ

Çift maaşlı bürokratlar konusundan yalnızca rahatsız olanların değil, konudan haberdar olanların da azımsanmaycak düzeyde olduğuna işaret eden Kömürcü, şöyle devam etti:

“Ülkede siyaseti takip etmeyen, gazete okumayan ya da sadece iktidara yakın organlardan takip eden geniş bir kesim olduğunu düşünürsek yüzde 63.5 haberdarlık oranı, yüksek bir oran. Muhalefet bu konuyu işlerse daha da yüksek bir orana çıkarabilir. Haberdar olanların da yüzde 94’ü konudan rahatsız. Bu rakam, araştırmalarımızda normalde görmediğimiz yükseklikte. Şunu söyleyebiliriz: Çok bariz bir yanlışlık olarak algılıyor demek ki seçmen. Partilere oy verme dağılımına baktığımızda AKP’lilerin yüzde 38’inden fazlası çift maaş konusundan haberdar olduğunu söylüyor. Daha çarpıcı olan haberdar olanların yüzde 83’ü bunu yanlış buluyor. MHP’lilerin de yüzde 58’i haberdarım diyor. Onlar da yüzde 87 oranında yanlış buluyor. Dolayısıyla toplumun genelini ilgilendiren ve muhalefet dışındakilerin de yanlış bulduğu bir konu.”

Kömürcü, araştırmanın geneline ilişkin ise şöyle konuştu: “İktidar yavaş yavaş da olsa eriyor. Özellikle ülkenin kötü yönetildiğine dair çok yaygın bir kanı var. Bu kötü yönetim de AKP ve MHP’den çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan desteği eritiyor.”

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

Araştırmadan diğer bulgular ise şöyle:

- “Önümüzdeki pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa kime oy verirsiniz” sorusuna yüzde 37.7’i “Millet İttifakı”, 36.8 “Cumhur İttifakı” yanıtını veriyor.

- Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde “Erdoğan’a asla oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 55.3.

- “Önümüzdeki pazar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı, muhalefet adayına mı oy verirsiniz” sorusuna yüzde 50.5 muhalefet adayı, yüzde 35.6 Recep Tayyip Erdoğan şeklinde yanıt veriyor.

- Yüzde, 53.4 erken seçim yapılsın derken, 38.4 yapılmasın yanıtını veriyor.